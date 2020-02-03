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Нашли спустя 6 лет: В Луганской области задержали бывшего боевика (Фото)

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Нашли спустя 6 лет: В Луганской области задержали бывшего боевика (Фото)
12:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:В Луганской области задержали бывшего боевика, который 6 лет находился в розыске.

Контрразведчики задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

Об этом сообщили в Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

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В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска "Меловое".

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.

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Украина, СБУ, Луганск, Боевики, Розыск.
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