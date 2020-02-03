Убийство врача: В Киеве расследуют подробности преступления (Видео)

Новости Украины:Нацполиция Киева расследует убийство врача, обнародовано видео с места происшествия.

Полиция Киева обнародовала видео с места происшествия, где 2 февраля неизвестный застрелил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На видео можно увидеть, как оперативники работают на месте происшествия, на асфальте лежат вещи: рюкзак, вода и пакеты.

Как сообщалось ранее, что 2 февраля, около 18 часов, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского в столице неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Убитый оказался врачом.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.