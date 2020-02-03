Утрение затруднения: Киев с утра стоит в пробках

Новости Украины:В Киеве с утра затруднение в движении транспорта.

По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Стоит в пробках бульвар Леси Украинки, пробки образовались на улицах Большой Васильковской, Михаила Бойчука, Бассейной и Михаила Грушевского.

Кроме того, затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, проспектами Победы и Академика Палладина, Набережным шоссе и Владимирским спуском.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспекте Освободителей, бульваре Перова, а также на проспектах Романа Шухевича, Соборности и Броварском.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Как сообщалось, по Украине 3 февраля дожди. Температура на протяжении суток - от 3° мороза до 13° тепла.