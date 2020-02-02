Грозит 12 лет тюрьмы: украинец в Польше покусал местного жителя

Новости мира:В Польше задержали украинца, который попытался отобрать телефон у прохожего

В Варшаве 28-летний граждан Украины избил прохожего, пытаясь отобрать у него телефон.

Об этом сообщает польская полиция.

По данным правоохранителей, украинец обратился к прохожему с просьбой дать телефон, чтоб позвонить в скорую, так как он себя плохо чувствует. Однако мужчина ему отказал, объяснив, что у него сел аккумулятор.

Услышав отказ, мужчина попытался силой вытащить его телефон: он повалил жертву на тротуар, начал избивать кулаками по голове и кусать. Свидетели инцидента вмешались и передали нападающего полицейским.

По словам мужчины, он работает в варшавском ресторане, а свое поведение объяснил тем, что его якобы отравили коллеги по работе, что-то подсыпав в пищу. Задержанный постоянно повторял, что стал плохо себя чувствовать сразу, как только вышел с работы.

Врачи после обследования не обнаружили у украинца никаких проблем со здоровьем.

Гражданину Украины уже предъявлены обвинения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.