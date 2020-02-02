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На границе с Польшей конфисковали 340 контрабандных смартфонов (Фото и видео)

На границе с Польшей конфисковали 340 контрабандных смартфонов (Фото и видео)
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В пункте пропуска “Рава-Русская” у украинца изъяли крупную партию контрабандных смартфонов.

В пункте пропуска “Рава-Русская” задержали украинца, который пытался ввезти из Польши крупную партию контрабандных смартфонов.

Об этом информирует Госпогранслужба.

“На украинско-польской границе пограничники обнаружили скрытый от контроля товар, который наш соотечественник хотел незаконно ввезти в Украину”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, грузовик марки Volvo украинской регистрации прибыл в международный пункт пропуска “Рава-Русская” утром 1 февраля.

“Учитывая анализ риска относительно возможного незаконного перемещения товаров, пограничники Львовского отряда инициировали проведение совместного с сотрудниками таможенной службы углубленного осмотра транспортного средства”, - информируют в Госпогранслужбе.

Сообщается, что во время проверки грузовика правоохранители обнаружили 340 мобильных телефонов: Хіаомі Redmi Note 8 – 260 единиц, Хіаомі Redmi Note 8 Pro – 60, Хіаомі Redmi 8 – 20.

Кроме того, в кабине грузовика была спрятана партия новой одежды: 39 спортивных курток, 10 спортивных штанов и 16 джинсов.

Обнаруженный товар изъяли в установленном порядке, отметили в ГПСУ.

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Польша, Контрабанда, Смартфон, Граница, ГПСУ.
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