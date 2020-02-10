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Понедельник, 10.02.2020
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Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
13:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: УП

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никогда не был ультралибералом и установил "диагноз" своему правительству.

Премьер-министр Алексей Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства, заявив, что сам никогда не был ультралибералом. Об этом он сказал в интервью Украинской правде, опубликованном в понедельник, 10 февраля.

"Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей", - заверил премьер.

Таким образом он прокомментировал то, что до работы в Кабмине был основателем политсилы с праволиберальной идеологией и оценил жизнеспособность либеральной идеологии в Украине.

"Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей", - сказал он.

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На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил: "Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции".

Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров. "Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы", - сказал премьер.

Напомним, в украинском правительстве может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.

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Правительство, Министры, Кабмин, Алексей Гончарук.
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