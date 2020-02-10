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Понедельник, 10.02.2020
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В Кабмине может появиться новый вице-премьер

В Кабмине может появиться новый вице-премьер
09:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:В украинском правительстве может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в правительстве может появиться новый вице-премьер-министр по координации экономического блока.

"Много вариантов сегодня обсуждается. Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, так как у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.

"Конечно, есть недостатки в работе, но в общем я оцениваю работу той команды, которая там сложилась (в Министерстве экономики – ред.) как сильную и позитивную", - отметил Гончарук.

Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят

Среди прочего, премьер заявил, что в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.

Напомним, в 2020 году планируется сокращение государственного аппарата.

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Кабмин, Вице-премьер, Экономический блок, Алексей Гончарук.
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