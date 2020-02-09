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Воскресенье, 09.02.2020
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
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Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят

Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
22:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Минветеранов будет разделено, а министром временно оккупированных территорий будет назначен Резников.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено, а министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Мы приняли решение о разделение Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резнику", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Премьер подчеркнул, что не исключает, что такие решения будут реализованы уже в ближайшее время.

"Я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил он.

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 Гончарук также заявляет, что в правительстве намерены усилить социальный блок.

"Мы думаем усилить социальный блок", - сказал Гончарук.

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Премьер отметил, что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это очень актуальный вопрос.

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Минсоцполитики, Алексей Гончарук, МинВОТ, Минветеранов.
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