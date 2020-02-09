Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Гончарук: Министерства ветеранов и оккупированных территорий разделят
Главные события недели: Эрдоган в Киеве, земельная реформа, Зеленский в Италии и другие
Главные события недели
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии
Оскар-2020: фильмы-лауреаты престижной кинопремии

Гончарук: Идея назначения в правительство Шовковского возникла у меня

Гончарук: Идея назначения в правительство Шовковского возникла у меня
22:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук рассказал о идее назначения в правительство экс-вратаря "Динамо" Александра Шовковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что идея назначения в правительство бывшего многолетнего вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского возникла у него, но серьезно еще не обсуждалась.

"Очень интересно следить за тем, как распространяются слухи. Эта яркая идея подумать об Александре (Шовковском – ИФ) как про возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно и откровенно мы ее еще не обсуждали", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Премьер также отметил, что теоретически спорт может быть выделен в отдельное министерство, но на данный момент подготовка к Олимпиаде находится на финишной прямой, и все решения какие принимаются в спорте, не должны негативно повлиять на такую подготовку.

"Тут решения финального нет, мы еще думаем", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Кабмин, Александр Шовковский, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
03 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
04 Renault Duster оснастили турбомотором от Mercedes
05 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
В Днипре в общежитии произошел пожар, пять человек попало в больницу
В Днипре в общежитии произошел пожар: пять пострадавших (Фото)
Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь