Гончарук: Идея назначения в правительство Шовковского возникла у меня

Новости Украины:Алексей Гончарук рассказал о идее назначения в правительство экс-вратаря "Динамо" Александра Шовковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что идея назначения в правительство бывшего многолетнего вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского возникла у него, но серьезно еще не обсуждалась.

"Очень интересно следить за тем, как распространяются слухи. Эта яркая идея подумать об Александре (Шовковском – ИФ) как про возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно и откровенно мы ее еще не обсуждали", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Премьер также отметил, что теоретически спорт может быть выделен в отдельное министерство, но на данный момент подготовка к Олимпиаде находится на финишной прямой, и все решения какие принимаются в спорте, не должны негативно повлиять на такую подготовку.

"Тут решения финального нет, мы еще думаем", - добавил он.