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Помог преступнику: в Киеве будут судить судмедэксперта

Помог преступнику: в Киеве будут судить судмедэксперта
10:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве будут судить заведующего отделом городского клинического бюро судмедэкспертизы.

В Подольский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении заведующего одного из отделов Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Указанное лицо подозревается в составлении и предоставлении суду заведомо ложного заключения эксперта в июле 2018 года. По версии следствия, согласно этому заключению, обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений якобы имел тяжелые заболевания. В дальнейшем обвиняемый и его защита использовали это ложное заключение эксперта для изменения ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Во время досудебного расследования были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы в Главном бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Украины, а также получены другие веские доказательства причастности подозреваемого к предоставлению заведомо ложного показания (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, Экс-чиновника Госфинмониторинга подозревают в торговле информацией с ограниченным доступом.

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Киев, Суд, Подольский район, Судмедэксперт.
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