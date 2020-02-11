В Киеве будут судить экс-чиновника за торговлю информацией

Новости Украины:Экс-чиновника Госфинмониторинга подозревают в торговле информацией с ограниченным доступом.

В Киеве будут судить бывшего чиновника Госслужбы финансового мониторинга Украины, который продал информацию с ограниченным доступом.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, местной прокуратурой №10 направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-служащего Государственной службы финансового мониторинга Украины по факту принятия неправомерной выгоды за сбыт информации с ограниченным доступом.

Согласно материалам следствия, в апреле 2019 года главный специалист отдела, имея доступ к автоматизированной системе хранения информации с ограниченным доступом, которая составляет банковскую тайну, предоставил постороннему лицу сведения об осуществлении юридическим лицом финансовых операций.

Указанную информацию служащий передал заинтересованному лицу на бумажных и электронных носителях, получив за это 8 тыс. грн.

В ходе следствия также установлено, что подозреваемый согласился и в дальнейшем предоставлять аналогичные сведения за денежное вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов в зависимости от объема информации.

По результатам расследования экс-служащему объявлено о подозрении по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) и ч.3 ст.354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Напомним, Прокуратура обжаловала высотность застройки Протасова Яра в Киеве с 73,5 метров до 100.