Скачать
Вторник, 11.02.2020
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

В Гослесагентстве ГБР и Генпрокуратура провели обыски

В Гослесагентстве ГБР и Генпрокуратура провели обыски
08:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ГБР

Новости Украины:Генеральная прокуратура Украины и ГБР провели санкционированный обыск центрального аппарата Государственного агентства лесных ресурсов.

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят обыски центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины, из-за незаконной вырубки древесины.

Об этом сообщают пресс-службы ГБР и ОГП.

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем была незаконно срублена и реализована за наличные.

В результате незаконной вырубки, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.

Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА

Обыски проходят и в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны, а также по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и в местах осуществления лесопереработки.

Так, как сообщается, во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м. древесины без документов о ее законном происхождении.

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Генпрокуратура, ГБР, Гослесагентство, Вырубка лесов, Обыски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
Коронавирус: количество жертв увеличилось до 1016, еще 42 тысячи заражены
Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь