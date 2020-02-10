Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА

Новости Украины:В Николаевскую ОГА пришли c обысками по делу незаконного завладения участком водного фонда.

Офис Генерального прокурора, Нацполиция и СБУ провели обыски в помещении Николаевской областной государственной администрации в рамках расследования дела относительно незаконного завладения земельным участком водного фонда.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Офис генерального прокурора вместе с Нацполицией и СБУ провел обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который принадлежит к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, до этого кассационная судебная инстанция установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение относительно водных объектов общегосударственного значения, якобы вышли за пределы своих полномочий. Соответствующий договор аренды признан недействительным.

Отмечается, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета министров.

"Следственные действия состоялись с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.