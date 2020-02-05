Застройка Протасова Яра: прокуратура обжаловала решение об изменении высотности

Новости Украины:Прокуратура обжаловала высотность застройки Протасова Яра в Киеве с 73,5 метров до 100.

Столичная прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, которым в градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка на территории Протасова Яра внесены изменения о предельно допустимой высоте объекта строительства с 73,5 метров до 100.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Указанное судебное решение было принято по иску строительной компании, которая планирует построить на земельном участке по ул. Николая Амосова в Соломенском районе города Киева жилищно-офисный торговый комплекс с гостиницей и паркингом", - говорится в сообщении.

Окружной административный суд удовлетворил иск застройщика и обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА внести изменения в указанные градостроительные условия и ограничения о предельно допустимой высоте объекта строительства с 73,5 метров до 100.

Не соглашаясь с указанным решением, прокуратура обжаловала его путем внесения апелляционной жалобы в Шестой апелляционный административный суд, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, участок на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова был передан застройщику на 5 лет в аренду на обслуживание еще при городском голове Киева Леониде Черновецком. Через несколько лет изменили его целевое назначение - под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет.

Сейчас земельный участок площадью 3 га находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра, а всю зеленую зону планируют вырубить.

Противостояние активистов общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" с застройщиком ООО "Дайтона Групп" проходит с 1 мая. Активисты выступают против уничтожения леса и строительства жилого комплекса в зоне охраняемого ландшафта Киева.

2 мая 2019 года на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства. В акции приняли участие около 100 человек.

Кроме акций протеста, активисты пытаются решить проблему в правовой плоскости. В частности, они подали иск в Окружной административный суд г. Киев, а местные жители инициировали ряд обращений в правоохранительные органы по фактам незаконного строительства и самовольного захвата земельных участков в Протасовом Яру.

КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.

В сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые останавливали строительство жилищно-офисно-торгового комплекса в столичном Протасовом Яру.

20 октября участники инициативной группы "Сохраним Протасов Яр" авто-велопробегом приехали в Офис президента Украины и зарегистрировали обращение, в котором просят защитить Протасов Яр от застройки.

Напомним, было установлено, что в исправительной колонии многим заключенным перестали выплачивать заработную плату с ноября прошлого года.