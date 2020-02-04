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Прокуратура просит принудительного лечения для "минера" моста Метро

Прокуратура просит принудительного лечения для "минера" моста Метро
04:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение Днепровского районного суда Киева.

Прокуратура Киева направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина на момент совершения инкриминируемых правонарушений по своему психическим по состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы его опасное поведение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 сентября 2019 года злоумышленник заблокировал движение на мосту Метро в Киеве, расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро на мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО 42-летний Алексей Белько, который проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций, а в июле 2019 года был уволен со службы.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривень. Однако залог не был внесен.

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Впоследствии суд продлил ему меру пресечения до 16 февраля 2020 года.

20 января 2020 года Днепровский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе Белька из СИЗО в психиатрическое заведение.

28 января в связи с завершением досудебного расследования материалы уголовного дела были предоставлены стороне защиты для ознакомления.

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Прокуратура, Мост Метро, Алексей Белько, Лечени, Лечение для "минера" моста Метро.
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