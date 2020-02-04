На Днепропетровщине автобус с детьми попал в ДТП

Новости Украины:Автобус попал в ДТП из-за внезапной смерти водителя.

В Каменском на Днепропетровщине произошла авария с участием автобуса с детьми в результате смерти водителя за рулем. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

"3 февраля около 13:00 в полицию поступило сообщение о ДТП, которое произошло на перекрестке пр. Аношкина и пр. Т. Г. Шевченко. По предварительным данным, 68-летнему водителю стало плохо во время движения, он не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, в салоне микроавтобуса находились 20 детей и трое взрослых. Никто из пассажиров не пострадал.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 115 (естественная смерть) и ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.