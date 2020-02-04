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В Киеве на четверть повысился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве на четверть повысился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В 90 школах из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.

В Киеве за 5-ю неделю 2020г зарегистрировано 9176 больных гриппом и ОРВИ и в общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,2%, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 26,1% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 9130 (рост на 35,6%), взрослых - 4640 человека (рост на 10,8%)", - говорится в обнародованном в понедельник пресс-службой КГГА сообщении.

По словам Поворозника, в структуре заболеваемости дети составляют 66,3%, а на предыдущей неделе - 61,7%. Среди школьников заболеваемость выросла на 46% - 4190 случаев.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 290 человек, из них 229 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51223 человека", - добавил Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 120 учебных заведениях.

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"Образовательный процесс приостановлен в 90 школах полностью и в 30 школах частично. Напомню, руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппа и ОРВИ. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", -подчеркнул Поворозник.

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Киев, КГГА, Грипп, ОРВИ, Уровень заболеваемости гриппом.
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