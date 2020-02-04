Минздрав: у госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился

Новости Украины:Министерство продолжает мониторинг эпидемической ситуации.

В Киеве у двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, не установлено подозрения на инфекцию, еще троим вернувшимся из Китая поставлен диагноз "аденовирусная инфекция", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV (коронавирус – ИФ). Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник.

В Минздраве подчеркнули, что отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая, которым поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

В министерстве напомнили, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам исследований им установлен диагноз ОРВИ.

"Министерство продолжает мониторинг эпидемической ситуации", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, Минздрав намерено подать запрос в резервный фонд на дополнительные средства с целью упреждения распространения в Украине коронавируса.

По словам гендиректора директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский, такое решение принято в рамках утвержденного Кабмином в понедельник распоряжения "О мерах предотвращения заноса и распространения на территории Украины инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом".

"Структура этого документа предусматривает повышение уровня готовности всех органов власти. Установлены карантинные мероприятия для прибывающих из города Ухань провинции Хубэй",- сказал он.

Скипальский также отметил, что в рамках указанного распоряжения был утвержден план противоэпидемических мероприятий.

"План состоит из 24 пунктов, в частности ограничения туристических поездок в Китай, создания временных областных противоэпидемических комиссий при государственных администрациях, усиления субъектами хозяйствования режима текущей дезинфекции. Очень важным пунктом является определение пунктов пропуска через границу, в которых могут действовать международные медико-санитарные правила, и в случае осложнения ситуации переход через границу может осуществляться только через эти пункты, но речь идет только об определении, а не о запрете въезда по всем пунктам",- сказал он.