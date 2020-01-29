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Присвоили почти 500 тысяч гривень: Столичная прокуратура открыла дело против чиновников

Присвоили почти 500 тысяч гривень: Столичная прокуратура открыла дело против чиновников
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В прокуратуре говорят, что чиновники присвоили себе полмиллиона гривень, которые были предназначены на ремонт детского садика.

В Киеве должностных лиц управления образования Оболонской РГА и частной фирмы подозревают в хищении почти 500 тыс. грн, выделенных на ремонт детского сада.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, разоблачены должностные лица управления образования и директор частного предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб почти на полмиллиона гривен.

Установлено, что в 2016 году должностные лица управления образования Оболонской РГА заключили с частным предприятием договор о корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада в Оболонском районе города Киева.

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"В дальнейшем с целью обеспечения оплаты средств во исполнение условий договора должностные лица управления образования, зная наперед, что стоимость рабочего проекта значительно завышена и этот проект не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов, перечислили на счета частного предприятия 480 тыс. грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Действия начальника управления образования Оболонской РГА квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в крупном размере). Действия другого должностного лица и директора частной фирмы квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в растрате чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении должностных лиц управления образования от занимаемых должностей.

Напомним, украинские пограничники задержали гражданина Турции, который хотел пересечь границу страны по поддельному паспорту.

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Киев, Депутаты, Детсад, Прокуратура Киева, Хищение средств, Оболонская РГА.
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