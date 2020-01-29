Паспорт за 500 евро не помог иностранцу попасть в Варшаву

Новости Украины:Украинские пограничники задержали гражданина Турции, который хотел пересечь границу страны по поддельному паспорту.

В международном аэропорту "Одесса" задержан иностранец при попытке выехать в Варшаву, используя поддельные документы.

Как сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина задержан вчера вечером во время оформления авиарейса "Одесса-Варшава".

Как отмечается, гражданин Турции намеревался попасть в страны Европейского Союза с помощью поддельной вида на жительство в Бельгии, но пограничники сразу обнаружили подделку.

Как выяснилось, фальшивый документ мужчине помогли приобрести родственники за 500 евро во Франции. Нарушителя передали полиции.

По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков преступления по ст. 358 Уголовного кодекса Украины - "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

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