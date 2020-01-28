Предлагал СБУшнику взятку: в Виннице поймали недобросовестного таможенника (Фото)

Новости Украины:Государственный инспектор "погорел" на попытке дать взятку сотруднику СБУ.

В Виннице задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела в Винницкой таможне ГФС, который предлагал взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр Служби безопасности.

"В рамках открытого уголовного производства установлено, что таможенник пытался передать 1000 долларов США сотруднику областного управления СБУ. В эту сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручения следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о поступлении противоправного предложения. Правоохранители задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела на центральной площади областного центра при попытке передачи всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие согласно ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась во взаимодействии с территориальным управлением ГБР в Хмельницком и управлением СБУ в Винницкой области.