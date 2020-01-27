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СБУ: Частные детективы в Днепре прослушивали пользователей смартфонов

СБУ: Частные детективы в Днепре прослушивали пользователей смартфонов
11:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:На телефоны "клиентов" злоумышленники устанавливали специальное программное обеспечение.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласному прослушиванию пользователей смартфонов, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники установили программное обеспечение, содержащее признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов "наблюдения". По экспертным оценкам, шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах.

"Наблюдение за каждым "клиентом" было оценен в $3 тыс", - добавили в ведомстве.

В ходе обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениям, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения", подлежащих защите.

Сейчас устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики противоправных услуг.

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Начато уголовное производство по ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

После проведения ряда экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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СБУ, Днепр, Прослушка, Программное обеспечение.
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