В СБУ похвастались успехами киберотдела в 2019 году

Новости Украины:СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы.

В 2019 году специалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

"Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе: 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст.361, ст.362 Уголовного кодекса Украины); 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК)", - говорится в сообщении.

Кроме того, за 2019 год также прекращено функционирование более 1 тыс. вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

Также в ведомстве подчеркивают, что специалисты СБУ эффективно сотрудничают с коллегами из стран ЕС и НАТО для укрепления коллективной безопасности в информационном пространстве и повышения защищенности государственных и финансовых структур к киберугрозам.

"Так летом 2019 Служба совместно с партнерами из США и Великобритании прекратила деятельность мощного хакерской группировки, что способствовала противоправной деятельности в сети Интернет преступникам по всему миру. Злоумышленники, в частности, обеспечивали функционирование почти 40% русскоязычного сегмента DarkNet", - сказано в сообщении.

В частности, за прошлый год было разоблачено 20 международных хакерских группировок, которые спецслужбы иностранных стран использовали во вред национальной безопасности Украины.

По информации ведомства, по материалам СБУ 34 сепаратистские администраторы соцсетей были привлечены к ответственности за распространение антиукраинской пропаганды, вступил в законную силу 21 судебный приговор. Почти 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.