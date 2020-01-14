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Российские хакеры пытались взломали сайты Burismа и "Квартал 95"

Российские хакеры пытались взломали сайты Burismа и "Квартал 95"
07:47 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российские хакеры взламывали сайты газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена и пытались атаковать сайт студии "Квартал 95".

Российские хакеры совершили взлом сайта компании Burismа, которая фигурировала в скандале о телефонном разговоре президентов США и Украины. Более того, фишинговая атака также была совершена на сайт студии "Квартал 95", сообщает The New York Times со ссылкой компанию, отвечающую за кибербезопасность в силиконовой долине.

Как сообщила в "Зоне 1", попытки взлома украинской газовой компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, начались в начале ноября. В это время в США продолжался скандал, связанный с телефонным разговором президентов США и Украины о Джо и Хантере Байденах, который привел к началу процесса импичмента Трампа.

"Атаки были успешными", - сказал Орен Фальковиц, соучредитель "Зоны 1", который ранее служил в Агентстве национальной безопасности.

Пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Но эксперты говорят, что время и масштабы атак позволяют предположить, что россияне могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах - информацию, которую Трамп хотел получить от Украины.

Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке

Российские хакеры из подразделения военной разведки, и частные исследователи под псевдонимом "Необычный медведь" использовали так называемые фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей. Они создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании.

Кроме того, среди мишеней российских хакеров была студия "Кварталl 95", основанная Зеленским. Фишинговая атака на "Квартал 95", как предполагают, была направлена на то, чтобы найти электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский впоследствии назначил главой Службы безопасности Украины.

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Все по теме:

Хакеры, Квартал-95, Кибератака, Хантер Байден, Burisma.
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