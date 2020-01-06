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Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке

Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
21:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Кибератака на МИД и МВД Австрии продолжается уже третий день.

Мощное кибернападение на компьютерную сеть министерства иностранных дел Австрии со стороны, возможно, государственного субъекта продолжается уже третий день.

Об этом заявил пресс-секретарь австрийского МИД Петер Гушельбауер в комментарии информагентству АРА.

"Кибератака на ІТ-системы министерства иностранных дел продолжается и в праздник Трех королей (6 января – ред.). Атаки продолжаются, как и технические контрмеры, к которым привлечены также специалисты министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сложно оценить, когда кибератака прекратится.

По тактическим причинам технические детали кибернападения не разглашаются. Таким образом, пока не ясно, были ли какие-то данные украдены или изменены. Официальный веб-сайт МИД Австрии продолжает работать без проблем, нападению подверглись внутренние компьютерные сети ведомства.

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Ранее в совместном заявлении МИД и МВД Австрии вечером 4 января было сообщено, что ІТ-системы федерального министерства иностранных дел "стали объектом серьезного кибернападения".

Согласно австрийскому законодательству, для реагирования на инцидент создан координационный комитет, для противодействия задействованы все соответствующие федеральные ведомства.

При этом, в заявлении говорилось о том, что "учитывая сложность и характер нападения" не следует исключать, что "речь идет о целенаправленной атаке со стороны государственного субъекта". Некоторые австрийские СМИ сделали предположение, что за кибератакой могла бы стоять Россия, однако эти данные пока не были подтверждены.

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Австрия, Кибератака, Хакерская атака, МИД Австрии, МВД Австрии.
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