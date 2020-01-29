СБУ предотвратила использование камер видеонаблюдения с российским "кодом"

Новости Украины:СБУ помешала установить на дорогах Львовщины камеры с российским "кодом".

Во Львовской области СБУ предотвратила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце прошлого года объявил тендер на закупку видеокамер на 8 миллионов гривень. Победителем стала местная фирма”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники спецслужбы в ходе проверки установили, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ. Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров.

По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного программного кода с территории России, подчеркнули в СБУ, отметив, что это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами.

В результате принятых СБУ мер торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен.