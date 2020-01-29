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СБУ разоблачила на коррупции начальника сектора криминальной полиции Житомирщины

СБУ разоблачила на коррупции начальника сектора криминальной полиции Житомирщины
07:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины уличен в коррупции.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды начальника сектора криминальной полиции одного из районных отделов Национальной полиции в Житомирской области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал коммерсанту не вмешиваться в его хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ во вторник вечером.

По данным следствия, начала предприниматель передавал вымогателю деньги лично, потом - перечислял на банковскую карточку. Во время обысков по месту службы полицейского изъята банковская карточка, на которую поступали взятки и мобильные телефоны.

"В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - подытожили в СБУ.

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Житомир, СБУ, Полиция, НАБУ, ГБР.
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