Одесская прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты осужденным

Новости Украины:Было установлено, что в исправительной колонии многим заключенным перестали выплачивать заработную плату с ноября прошлого года.

В Одесской области Раздельнянская местная прокуратура в ходе комплексной проверки по второму полугодию за 2019 год выявила факт невыплаты заработной платы 18-ти осужденным.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что в государственном учреждении "Ширяевский исправительный центр (№111)" 18-ти осужденным, работавшим на контрагентских работах на сельскохозяйственном госпредприятии, с ноября прошлого года не выплачивается зарплата.

"В целях восстановления нарушенных прав осужденных на своевременное получение заработной платы, прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 (невыплата зарплаты) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Расследуют дело следователи Ширяевского отделения полиции.