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В Киеве полиция закрыла нелегальную букмекерскую кантору

В Киеве полиция закрыла нелегальную букмекерскую кантору
10:35 Сегодня Телеграф Фото: Прокуратура

Новости Украины:Правоохранители изъяли у подозреваемых компьютеры и платежные карты.

В Киеве правоохранители пресекли деятельность нелегальной букмекерской конторы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, прекращена деятельность лиц, организовавших сайт с "виртуальными" азартными играми.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", а также создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

"Проведенным с участием специалиста обзором веб-сайтов favbet.com и favorit.com.ua установлено, что с помощью этих сайтов предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события", - говорится в сообщении.

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Во время спецоперации были проведены санкционированные обыски в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карты, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

В настоящее время приняты меры, направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в полицию Киева поступило сообщение о драке в одном из ресторанов столицы.

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Киев, Прокуратура, Столица, Букмекерская контора.
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