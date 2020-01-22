В центре Киева народный депутат устроил драку с посетителем (Видео)

Новости Украины:В полицию Киева поступило сообщение о драке в одном из ресторанов столицы.

В центре Киева произошла драка между народным депутатом и посетителем одного из столичного ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщает пресс-служба, народный депутат подал заявление о нанесении ему телесных повреждений. На место события выехал экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

В настоящий момент полиция устанавливает место нахождение второго участника драки, который покинул место происшествия на авто.

В сети появилось видео, на котором видно момент драки. На опубликованных кадрах видно, как народный депутат, похожий на Илью Киву, нардепа от ОПЗЖ, сидит за столиком. Через некоторое время он подходит к мужчине. Между ними завязывается разговор, в ходе которого нардеп наносит собеседнику удар голов. Мужчина наносит удар в ответ.

В полиции данную информацию не комментируют. В тоже время Илья Кива на своей страничке в Фейсбук опубликовал свою версию инцидента.

Напомним, Илья Кива пришел в Раду в образе Джокера.