Смотрел на голые мужские ягодицы: чем Кива занимается в Раде (Видео)

Новости Украины:Нардепа Киву поймали за просмотром на заседании Рады весьма странного видео.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива смотрел в рабочее время в зале парламента видео неоднозначного контекста.

Сняли очередную выходку нардепа журналисты TK Media.

На ролике мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, снимает штаны и голой задницей садится ему на лицо.

Судя по интерфейсу, видеоролик сохранен на телефоне депутата.

Это уже не первая выходка скандального депутата. Ранее Киву заметили за интимным поведением в зале Рады, которую он объяснил простым "чесанием члена". Позже нардеп принес в парламент "резиновое изделие". Также он угрожал "отрезать голову" человеку, который сделал ему замечание.