В Раде нардеп установил рекорд по кнопкодавству (Видео)

Депутат из фракции ОПЗЖ Владимир Кальцев установил вчера, 4 декабря, рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде IX созыва, утверждает общественное движение ЧЕСНО. Отмечается, что он 8 раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Госбюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание. На опубликованном видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит. Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. Общественники напоминают, что 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева. Таким образом, Кальцев стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.