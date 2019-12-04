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Среда, 04.12.2019

В Раде нардеп установил рекорд по кнопкодавству (Видео)

Депутат из фракции ОПЗЖ Владимир Кальцев установил вчера, 4 декабря, рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде IX созыва, утверждает общественное движение ЧЕСНО. Отмечается, что он 8 раз кнопкодавил за поправки к законопроекту о совершенствовании деятельности Госбюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание. На опубликованном видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит. Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. Общественники напоминают, что 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева. Таким образом, Кальцев стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.
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Верховная Рада, Кнопкодавство, ОПЗЖ, Владимир Кальцев.
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