"Я тебе сейчас голову отрежу": Кива стал фигурантом нового скандала (Видео)

Новости Украины:Нардеп Илья Кива попал в новый скандал из-за угроз человеку.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" человеку, который сделал ему замечание.

Видео конфликта с участием нардепа, который произошел в центре Киева, обнародовал журналист Денис Казанский.

Отмечается, что Киву упрекнули охраной и внедорожником. На это депутат продемонстрировал неадекватное поведение.

"Возможно, такие эпизоды и в порядке вещей для любой африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может публично угрожать отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не будет и эта животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты", - отмечает Казанский.

Напомним, ранее одиозного нардепа несколько раз ловили на странном поведении в Раде, в частности в октябре, который после разговора с моделью стал странно себя вести.