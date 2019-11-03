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"Я тебе сейчас голову отрежу": Кива стал фигурантом нового скандала (Видео)

"Я тебе сейчас голову отрежу": Кива стал фигурантом нового скандала (Видео)
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Нардеп Илья Кива попал в новый скандал из-за угроз человеку.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" человеку, который сделал ему замечание.

Видео конфликта с участием нардепа, который произошел в центре Киева, обнародовал журналист Денис Казанский.

Отмечается, что Киву упрекнули охраной и внедорожником. На это депутат продемонстрировал неадекватное поведение.

"Возможно, такие эпизоды и в порядке вещей для любой африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может публично угрожать отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не будет и эта животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты", - отмечает Казанский.

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Напомним, ранее одиозного нардепа несколько раз ловили на странном поведении в Раде, в частности в октябре, который после разговора с моделью стал странно себя вести.

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Верховная Рада, Илья Кива, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ.
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