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Масштабный пожар в Киеве: горел двухэтажный магазин

Масштабный пожар в Киеве: горел двухэтажный магазин
09:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На окраине Киева в районе Большой Кольцевой дороги загорелся ТЦ Мебельный Городок.

В пригороде Киева произошел масштабный пожар в здании магазина мебели.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 января в 20.45 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании третьего корпуса на территории "Мебельного городка" в с. Петропавловская Борщаговка.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачено здание на площади 600 кв. м.

В Киеве машина охранной фирмы врезалась в остановку: один человек погиб

Пожар был ликвидирован в 00.10. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 46 спасателей, а также 10 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Киеве мужчина с перерезанным горлом умер на пороге кафе.

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Киев, Пожар, ГСЧС, Пожар в Киеве.
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