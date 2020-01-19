В Киеве жестоко убили ветерана АТО

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18:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве мужчина с перерезанным горлом умер на пороге кафе.

В ночь на 19 января в Киеве по адресу улица Николая Юнкерова, 28а мужчина пришел к кафе и просил о помощи. На его одежде были видны множественные следы крови. Персонал заведения вызвал скорую, но, к сожалению, пострадавший скончался до их прибытия. Все произошло около 03:00. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали порталу источники в правоохранительных органах, мужчина подошел ко входу в кафе и лег. Он просил о помощи и утверждал, что на него напали. Однако никаких подробностей он не сообщил. На одежде были видны следы крови.

К сожалению, к моменту приезда врачей мужчина умер. Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, осмотрела тело погибшего. На шее, в районе сонной артерии, у него нашли колотую рану. Также рядом с трупом лежал нож. Личность погибшего установлена. Ему было 32 года.

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Также при мужчине нашли удостоверение участника боевых действий. Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

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Киев, Полиция, Происшествие, Ветеран АТО.
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