В Закарпатской области во время драки пострадал полицейский

Новости Украины:В Закарпатье полицейский получил телесные повреждения, когда пытался прекратить драку между мужчинами.

В Закарпатской области 18 и 19 января в результате нападений правонарушителей пострадали двое полицейских. Об этом сообщает местная полиция.

Вечером в субботу, 18 января, участковый офицер получила ушибы плеча от нетрезвой заявительницы — 56-летней жительницы города Иршава. Сотрудница полиции также обратилась за медицинской помощью.

В воскресенье, 19 января, около 3:15 в отделение Перечинской районной больницы доставили полицейского с повреждениями лица. Повреждение он получил во время прекращения драки между молодыми людьми.

“Предварительно установлено, что в городе Перечин на улице Ужанской во время прекращения драки между молодыми людьми, неподалеку заведения отдыха, были травмированы работники группы реагирования патрульной полиции. На замечание правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно, а один из них нанес полицейскому телесные повреждения, что заставило применить к ним спецсредства. Один из нарушителей, 33-летний жителя Перечинского района, задержан”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.