В Кривом Роге мужчина на похоронах зарезал двух человек

Новости Украины:В Кривом Роге мужчина на похоронах нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения.

В Центрально-Городском районе города Кривой Рог мужчина на похоронах убил двух человек. Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, преступление произошло в субботу, 18 января.

«В ходе конфликта 44-летний криворожанин нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Сейчас следственные действия продолжаются. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. По данным местного издания «Первый городской», человек стоит на учете в психоневрологическом диспансере, а убийство дяди и сестры он якобы совершил вследствие помутнения рассудка.

Также сообщается, что в этот день во дворе, где проживает мужчина, хоронили его родственника. О происшествии в полицию сообщили соседи. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина бросался на них с ножом. Его задержали.

«Ранее, этот же мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Чуть больше года назад во время помутнения разума он закрылся в одном из зданий и бросался с топором и серпом на медиков, полицейских и родственников», - говорится в сообщении.