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В Киеве машина охранной фирмы врезалась в остановку: один человек погиб

В Киеве машина охранной фирмы врезалась в остановку: один человек погиб
10:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Днепровском районе Киева в среду, 22 января, произошло ДТП с участием Renault Logan охранной фирмы Тигр.

В Днепровском районе Киева в результате наезда на остановку общественного транспорта погиб водитель автомобиля Renault Logan, еще два человека госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло 22 января в 6:48 на бульваре Перова, 25.

"На место вызова прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный отряд специального назначения. Как оказалось, водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке - получили травмы", - говорится в сообщении.

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Оба травмированных передали медикам для дальнейшей госпитализации. Тело водителя пришлось деблокировать из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия будут заниматься правоохранительные органы, добавили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве задержали мошенников, пытавшихся продать должность начальника исправительной колонии за $20 тыс.

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Киев, ДТП, Днепровский район, Нацполиция.
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