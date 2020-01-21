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Продавали руководящую должность: киевские правоохранители поймали мошенников

Продавали руководящую должность: киевские правоохранители поймали мошенников
20:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве задержали мошенников, пытавшихся продать должность начальника исправительной колонии за $20 тыс.

В Киеве полиция задержала мошенников, которые предлагали $20 тыс., обещая посодействовать в назначении на должность начальника исправительной колонии.

"Во вторник, 21 января 2020 года, Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следственным отделом Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве разоблачены два человека во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме $20 тыс.", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мошенники предлагали передать взятку чиновникам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний.

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Оба были задержаны полицией после получения денег в одном из столичных ресторанов. На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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Киев, Прокуратура, Суд, Нацполиция.
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