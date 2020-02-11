Уклонялся от налогов: в Киеве будут судить нечестного предпринимателя

Новости Украины:Столичный предприниматель на заплатил 58 миллионов гривен налогов.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении предпринимателя по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму более 58 млн грн.

"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении руководителя частного общества по ч.3 ст.212 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму более 58 млн грн при продаже по заниженной стоимости элитного недвижимого имущества, расположенного в центре столицы на улице Крещатик", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что с целью обеспечения возмещения убытков причиненных интересам государства на имущество предпринимателя на сумму 5,2 млн грн наложен арест, а также прокурором заявлен гражданский иск о возмещении 58 млн гривен убытков.

"В ближайшее время состоится подготовительное судебное заседание, поддержание публичного обвинения будут осуществлять прокуроры столичной прокуратуры", - говорится в сообщении.