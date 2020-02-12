Сбил двух детей: В Киеве районный суд осудил нацгвардейца

Новости Украины:В Киевском районном суде выдвинули меру пресечения военнослужащему Нацгвардии за наезд на двух детей.

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей военнослужащему Национальной гвардии Украины, который в декабре 2019 года, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на двух детей.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направлен в суд обвинительный акт относительно офицера Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 декабря 2019 года, около 8:00 утра, в Бориспольском районе Киевской области подполковник Национальной гвардии Украины, управляя технически исправным автомобилем, превысил разрешенную в населенных пунктах скорость.

В результате он не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов, ожидавших школьный автобус на встречной обочине автодороги. В автомобиле вместе с подозреваемым находились еще двое военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля и малолетние пешеходы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Печерским районным судом города Киева военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение" наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.