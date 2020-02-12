Угроза заражения: Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру высадить своих пассажиров в их порту

Новости мира:В Камбодже власти дали разрешение на высадку пассажиров круизного лайнера у них в порту.

Власти Камбоджи позволили круизному лайнеру Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту зайти в порт Камбоджи, пассажиры смогут сойти на берег. Об этом сообщила компания — оператор судна Holland America Line

Сообщило японское агентство Kyodo.

"Westerdam в настоящее время направляется в Сиануквиль в Камбодже, где текущий круиз закончится. Мы прибудем в 07:00 по местному времени (02:00 по киевскому времени) в четверг, 13 февраля, и останемся в порту в течение нескольких дней для высадки (с судна). Гостям будет позволено сойти на берег. Все разрешения получены, и мы очень благодарны властям Камбоджи за поддержку", — говорится в заявлении, размещенном в среду на странице компании в Facebook.

В компании также отметили, что в течение следующих нескольких дней пассажиры чартерными рейсами полетят в столицу страны Пномпень, откуда смогут вернуться домой. Holland America Line возьмет на себя все расходы по организации перелетов, а также полностью возместит расходы за путешествие.

"Все гости на борту здоровы и, несмотря на ложные сообщения случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) или подозрений на него на борту нет и никогда не было", — указали в компании.

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал осуществить мероприятия в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на новый коронавирус. Впоследствии мероприятие в свои порты запретили Таиланд, Филиппины и Тайвань.