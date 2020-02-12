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Среда, 12.02.2020
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На одной их станций столичного метро пытались похитить ребенка

На одной их станций столичного метро пытались похитить ребенка
19:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве уроженка Хмельнитчины пыталась похитить 5-летнего ребенка в метро.

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка на станции метро "Лукьяновская".

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 32-летняя злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Киев, Метро, Нацполиция.
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