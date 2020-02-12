На одной их станций столичного метро пытались похитить ребенка

Новости Украины:В Киеве уроженка Хмельнитчины пыталась похитить 5-летнего ребенка в метро.

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка на станции метро "Лукьяновская".

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 32-летняя злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.