Опять бомба: В Киеве эвакуируют людей с Центрального ЖД вокзала

В Киеве эвакуируют пассажиров и работников Центрального железнодорожного вокзала из-за угрозы взрыва.
Об этом сообщает Укрзализныця.
"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.
Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Как сообщалось ранее, работники ГСЧС в столице с начала 2020 года уже десять раз выезжали на сообщения о минировании объектов.