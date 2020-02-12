Опять бомба: В Киеве эвакуируют людей с Центрального ЖД вокзала

Новости Украины:В Киеве эвакуируют пассажиров из-за угрозы минирования Центрального ЖД вокзала.

В Киеве эвакуируют пассажиров и работников Центрального железнодорожного вокзала из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщалось ранее, работники ГСЧС в столице с начала 2020 года уже десять раз выезжали на сообщения о минировании объектов.