Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля

Из оккупированного Россией Крыма продолжают поступать тревожные новости о дефиците воды. Так, Армянское водохранилище превращается в лужу, а вскоре может вообще высохнуть.

О том, что и почему происходит и будет происходить на полуострове с водой, «Телеграфу» рассказал соучредитель ГО «Институт Черноморских стратегических исследований», эксперт по вопросам оккупированных территорий, эксперт по экономическим вопросам Юрий Смелянский.

- О чём говорят климатические прогнозы? Что это значит для Крыма в ракурсе водообеспечения?

- Ученые Метеорологического бюро Великобритании прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее. Но 2021 год всё равно останется одним из шести самых теплых лет.

Метеорологическое бюро Великобритании ожидает, что 2021 выйдет на уровень 2018 года по показателям погодных условий. Если эти прогнозы принимать за объективные, то тогда следует вспомнить, как оценивались итоги 2018 года в вопросе водообеспечения оккупированной территории Крымского полуострова.

- Оценка вряд ли была позитивной…

- В 2018 году в оккупированном Крыму нарастала и развивалась проблема водообеспечения и другие связанные с водообеспечением проблемы. Например, летом 2018 года в городе Армянске на севере оккупированной территории Крыма произошла техногенная катастрофа. На комбинате «Крымский титан» произошел выброс вредных для человека химических веществ в воздух. Одним из факторов влияния на возникновение этой техногенной катастрофы назывался недостаток пресной воды, которая использовалась на предприятии в качестве охладителя.

Кроме того, ситуацию в 2018 году усилила засуха, которая, в том числе, являлась следствием тех экологических изменений, которые уже, к тому времени, произошли в Крыму, как итог политики колонизации территории со стороны оккупантов.

Так 4 декабря 2018 оккупационный ресурс «Примечания.ру» опубликовал материал под названием «Остается или Херсонскую губернию захватывать или Днепр перекрывать». Опубликованный материал начинался с информации о том, что Совет федерации государства-оккупанта «встревожен засухой, которая проходит в Крыму. Специалисты опасаются, что в 2019 году воды на полуострове будет еще меньше».

Член экспертного совета секции «Водоснабжение и мелиорация» при сенатском Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ Анатолий Копачевский сделал следующее заявление: «На полуострове заканчивается семилетний цикл средневодного периода с благоприятным количеством осадков. Следующий год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища естественного стока рискуют не наполниться. Уровень дефицита воды будет примерно таким же, что и в 1994 году - самом засушливом за последние тридцать лет. При таком сценарии под удар попадут в первую очередь крупные города - Симферополь и Севастополь».

О чем не сказал Копачевский, о том, что в Крыму построены и другие искусственные водохранилища, которые поддерживали свой водный баланс за счет днепровской воды. Кроме того, ряд водохранилищ естественного стока в маловодные годы поддерживали свой баланс также за счет днепровской воды. И в 1994 днепровская вода компенсировала недостаток пресной воды в Крыму. В условиях оккупации днепровской воды в Крыму нет, а значит ситуация намного, намного хуже. «Нулевой объем водных ресурсов в крымских водоемах», по мнению оккупационных экспертов, мог продолжаться с августа 2019 го по март 2020 года.

– И что можно сказать по итогам 2020-го?

- В вопросах водоснабжения он был даже худшим, чем 2018-й. И проблема водообеспечения первичных потребностей граждан стала еще острее. Оккупанты продолжают рассказывать сказки об опреснении, искусственно вызванных осадках, экономии водных ресурсов, дополнительной подземной добычи, очистке сточных вод и так далее.

Например, про опреснение соленой воды в Крыму в 2018 году оккупанты говорили следующее: «... главный специалист Курчатовского института Роман Пензин настаивает: только очистки стоков мало, без строительства двух опреснительных заводов - в северном и восточном Крыму - Крым не выживет. По его мнению, реализовывать все эти проекты нужно в комплексе.

Мы предлагали делать эти вещи вместе, - рассказал «Примечаниям.ру» Пензин - но 40 млн кубов в год на очистке сточных вод - это фантастика. Может когда-нибудь лет через 30 мы к этому придем, но пока это не наш аппаратно-технологический уровень. В стране нет ни одного такого предприятия. А вот на 30 млн кубометров с помощью опреснения - это можно получить. Пензин подчеркивает: только оба метода в комплексе смогут дать хорошие результаты».

О чем умолчал в 2018 году Пензин, так это об энергетической составляющей процесса опреснения. Одно дело построить опреснители (напомню об экспериментальном в Первомайском районе), а другое - обеспечить процесс опреснения электрической энергией. Ведь технологии опреснения очень энергоемкие (1 кубометр опресненной воды требует порядка 10 кВт электрической энергии). С этим вопросом у оккупантов тоже не складывается.

- Знают ли обо всех перечисленных и не перечисленных рисках и проблемах российские ученые?

- Конечно, знают. Но сказать вслух не могут. Надо ведь поддерживать иллюзию надежды. Хотя бы мизерную.

Поэтому и оставалось сыпать угрозами. Например, такими, как у того же Пензина: «без конкретных решений Крым рискует вскоре остаться и без технической воды. Тогда только, но это в шутку, остается или Херсонскую губернию захватывать или Днепр перекрывать, чтобы направлять воду, или опреснения. По-другому не справиться, это доказал 2018 год».

Подчеркиваю - на протяжении всего периода оккупации с 2014 по 2021 год включительно, каждый день проблема водоснабжения оккупированной территории Крыма усугублялась всеми действиями оккупантов. Теми действиями, которые объявлялись как попытки решения проблемы водообеспечения.

- Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Госдепартамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу. Как прокомментируете это заявление?

- Давайте немного пройдемся по терминологии.

Категория «катастрофа» определяется как крупное неблагоприятное событие, влекущее за собой трагические последствия.

Категория «гуманитарная катастрофа» определяется, как состояние общества, характеризующееся угрозой его уничтожения в результате миграций, голода, эпидемий и насилия в отношении мирного населения либо сдавшихся в плен солдат и офицеров.

То есть, гуманитарная катастрофа – это неблагоприятное событие социально-природно-техногенного характера, приводящее к нарушению сложившегося уклада жизни, ухудшению социально-экономического жизненного уровня, гибели или увечья больших групп населения, нарушению нормальных условий функционирования органов государственного и местного управления, нанесению глобальных повреждений объектам инфраструктуры и среды жизнедеятельности.

В отличие от катастроф природного и техногенного происхождения, при гуманитарных катастрофах основные ущербы относятся к обществу, общественному бытию и сознанию, социальному, экономическому и культурному уровню жизни отдельного человека, установившемуся до гуманитарной катастрофы. Источниками гуманитарных катастроф являются: войны и военные конфликты; межнациональные и межрелигиозные столкновения; захват власти антиконституционными силами (государственный переворот); масштабные террористические атаки; стихийные природные бедствия; глобальные и национальные техногенные катастрофы; эпидемии и эпизоотии; экономические кризисы.

Устоявшегося определения категории «экономическая катастрофа» не существует. Но есть факторы, которые определяют наличие проблем, что подпадают под категорию катастрофа в экономическом плане. Например, экономический кризис, масштабное сокращение рабочих мест, рост безработицы и так далее.

К чему я вспомнил о терминологии? Гуманитарная катастрофа, масштабные проблемы в экономике, развитие природных и техногенных катастроф начались на территории Крымского полуострова в 2014 году. В момент начала оккупации Крымского полуострова. Всё остальное, случившееся с 2014 года по настоящее время, является лишь развитием этой масштабной катастрофы, которая называется вооруженная агрессия со стороны РФ против Украины, оккупация части суверенной территории Украины.

- Каков ваш водный прогноз для Крыма на 2021 год?

- Во-первых, тезис, который звучал уже неоднократно. Без днепровской воды решения проблем водообеспечения оккупированной территории Крымского полуострова не существует.

Во-вторых, в ситуации, когда 2021 год по своим погодным условиям будет похож на 2018, ресурсов для покрытия потребностей в пресной воде будет еще меньше.

В-третьих, создавая иллюзию решения проблем водоснабжения Крыма, оккупанты настолько сильно нарушили крымский водный баланс, включая природные условия формирования естественного стока, что события с водообеспечением будут развиваться от худшего к наихудшему.

В-четвертых, гуманитарная катастрофа и всё, чем она сопровождается, началась в Крыму в момент начала оккупации полуострова вооруженными силами РФ. Позитивных изменений в вопросах преодоления гуманитарной катастрофы в оккупированном Крыму ждать бессмысленно до полной деоккупации территории полуострова. То же - в отношении всех экономических и социально-экономических проблем, которые сегодня преследуют оккупированный полуостров.

- Что будут делать в этой ситуации власти государства-оккупанта?

- В первую очередь, действия кремлевских властей будут зависеть от их восприятия мировым сообществом. Руководство Кремля готово продолжать захват суверенной территории Украины, если будет уверено, что, например, расширение площади оккупированной территории за счет Херсонской и Запорожской областей (их части) для решения проблем водоснабжения и энергоснабжения оккупированной территории полуострова не будут иметь серьезных последствий - в виде расширения санкций, увеличения объема военной помощи Украине и так далее…

Если же вероятность негативного восприятие мировым сообществом агрессивных действий России будет велика – Кремль воздержится от захвата новых территорий Украины.

Не последнюю роль играет и готовность Украины защищать свою суверенную территорию.

Безусловно, оккупанты будут продолжать создавать иллюзию поиска решений водной проблемы. Даже в интересах близкого круга выделят какой-то объем бюджетных ресурсов. В результате продолжится уничтожение крымской природы, изменение (в сторону негатива) крымского климата и микроклимата отдельных регионов полуострова. Будут нарастать объемы экологической катастрофы.

- Есть мнение, что оккупантам даже выгодны водные проблемы, которые испытывает Крым…

- У всякой медали, как известно, две стороны. С одной стороны - Россию беспокоит ситуация с водообеспечением оккупированного полуострова. Но беспокоит, в первую очередь, с точки зрения водоснабжения той оккупационной группировки, которая уже создана в Крыму и продолжает развиваться. Все последние решения в вопросах водоснабжения Севастополя подтверждают этот тезис.

С другой стороны - допустимо и утверждение, что оккупантам выгодна проблемная ситуация с недостатком пресной воды в Крыму. В чём выгода? Все постоянное население оккупированной территории Крыма - граждане Украины. С точки зрения оккупантов, граждане Украины на территории оккупационной военной базы являются потенциально нелояльными. Проявить «заботу» о потенциально нелояльных лицах через отселение их с территории оккупационной военной базы, как говорится, в духе политики колонизации, которая реализуется в Крыму с 2014 года.

И тезисы о том, что, например, необходимо отселять из проблемных регионов севера Крыма постоянное население уже звучали неоднократно со стороны оккупационных властей. В том числе и в 2018 году после техногенной катастрофы в Армянске.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты признались, сколько воды осталось в крымских водохранилищах.