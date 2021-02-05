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Острая нехватка воды в Крыму: на полуострове готовятся к введению чрезвычайной ситуации

Острая нехватка воды в Крыму: на полуострове готовятся к введению чрезвычайной ситуации
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В "МЧС" оккупированного Крыма готовят план по противодействию чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти из-за нехватки воды на полуострове. 

Как пишут "Новости Крыма", об этом сообщил новоназначенный "министр по чрезвычайным ситуациям" Сергей Садаклиев.

"Одно из направлений министерства — рассмотреть все риски возникновения ЧС, связанных с низким уровнем воды в водохранилищах и почасовой подачей воды населению", - заявил он. 

По его словам, у "властей" полуострова есть задачи, которые должны быть выполненными к 1 мая. 

Как сообщалось ранее, предыдущий глава "МЧС" Крыма Сергей Шахов в начале января 2021 года скончался от коронавируса в возрасте 65 лет.  

Напомним, оккупационные "власти" Крыма начали бить тревогу из-за критически низкого уровня воды в Симферопольском водохранилище

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Вода, Крым.
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