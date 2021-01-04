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Коронавирус убил топ-чиновника из оккупационной власти Крыма

Коронавирус убил топ-чиновника из оккупационной власти Крыма
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Меш

В понедельник, 4 декабря, глава МЧС Крыма, которое входит в состав оккупационной власти, Сергей Шахов умер от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Стоит отметить, что Шахову на момент смерти было 65 лет, он возглавлял спасательное ведомство Крыма с 2011 года.

В то же время, в Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

По заявленной информации, в регионе подтвердили коронавирус у более чем 26 тыс человек и также, более 500 пациентов умерли.

Стоит напомнить, что на фоне катастрофичного дефицита воды в Крыму, российские оккупанты решили пойти на авантюру, занявшись разработкой запасов пресной воды под Азовским морем, хотя неизвестно, насколько эта вода пригодна для бытового использования.

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Все по теме:

Украина, Крым, МЧС, Коронавирус, Сергей Шахов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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