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Оккупанты решили серьезно рискнуть на фоне катастрофы с водой в Крыму

Оккупанты решили серьезно рискнуть на фоне катастрофы с водой в Крыму
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф

На фоне катастрофичного дефицита воды в Крыму, российские оккупанты решили пойти на авантюру, занявшись разработкой запасов пресной воды под Азовским морем, хотя неизвестно, насколько эта вода пригодна для бытового использования.

Об этой инициативе рассказал так называемый глава полуострова Сергей Аксенов.

 "Работы ведутся на Азовском море, мы в январе уже будем понимать конкретные сроки и насколько это возможно быстро сделать. Тем не менее, даже при всей скорости работ, эти работы займут несколько лет", - сказал он, отметив, что еще необходимо исследовать образцы этой воды для выяснения уровня минерализации.

В тоже время Аксенов умолчал, что будут пить жители аннексированного Крыма за эти несколько лет разработок и это еще при условии, если эта затея окажется удачной.

"Если это чистая пресная вода, тогда все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал, с точки зрения перепада высот подавать эту воду в сторону Джанкоя, Красно-Перекопска, Армянска на север Крыма", - добавил он.

Напомним, идею о добыче воды под Азовским морем для нужд Крыма озвучил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря. По его словам, якобы под Азовским морем существуют некие пресноводные запасы, и их якобы можно использовать для борьбы с засухой на полуострове. Речь идет про так называемый подрусловый сток под Азовским морем, учитывая, что в доисторические времена уровень Черного моря был на 100 метров ниже нынешнего. Но большинство экспертов высказывают мнение, что вряд ли эти воды можно использовать для нужд жителей полуострова.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.

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Все по теме:

Азовское море, Крым, Оккупанты, вода в Крыму.

Автор:

Телеграф
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