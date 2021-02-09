В Алуште значительно сократят подачи воды: живительная влага на исходе

Ситуация с водой в оккупированном Крыму становится плачевней с каждым днем. Одному из топовых городов полуострова Алушта урезают подачу воды.

"Алушта перейдет на график подачи воды. 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 мск", - написала глава, подконтрольной Кремлю, администрации Алушты Галина Огнева во вторник на своей странице в facebook.

По словам чиновника, объем Изобильненского водохранилища составляет всего 2,8 миллиона кубометров (при полном объеме - 12,7 миллионов кубов).

"Суточный приток в среднем 20 тысяч кубометров, расход также 20 тысяч кубометров. Запас воды не растет. Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город", - добавила Огнева.

Она призвала жителей города максимально экономить воду, под угрозой дальнейшего сокращения времени подачи воды.

Отметим, Алушта стала уже третьим городом полуострова, где введен график подачи воды. Ранее подобная практика была применена в Симферополе и Ялте.

Напомним, по информации подконтрольного России МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".