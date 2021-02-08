В Крыму признались, сколько воды осталось в водохранилищах

В оккупированном Крыму ситуация с запасами воды становится все более критической. Некоторые водохранилища полуострова практически на уровне "мертвый объем".

"Запасы воды продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26, но Аянское столь мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем", заявил в понедельник, 8 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения глава подконтрольного Кремлю предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, сообщает "Крым.Реалии".

Также, по данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу месяца снизился на 48.875 млн куб. м по сравнению с показателями прошло года. Кроме того, по информации подконтрольного России МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к «мертвому объему».

Напомним, В Крыму ожил пересохший водопад Учан-Су.